Stuttgart - In der kommenden Woche wird der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandfunk seinen neuen Jahresbericht vorstellen. Den Service gibt es inzwischen auch schon im achten Jahr, und ebenso lange gibt es die Kritik an dem Namen der Institution, die mit Service nicht viel am Hut hat, zumindest nicht aus Sicht derer, die jeden Monat ihr Geld nach Köln überweisen. Bis zum 1. Januar 2013 war die Institution unter dem Namen Gebühreneinzugszentrale (GEZ) bekannt. Die GEZ-Kritik ist daher auch entschieden älter.