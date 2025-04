Verwechslung in Neuseeland: Kind in Psychiatrie eingewiesen und unter Medikamente gesetzt

Kind in Psychiatrie eingewiesen und unter Medikamente gesetzt

Verwechslung in Neuseeland

1 Der Fall beschäftigte sogar Neuseelands Präsidentn Christopher Luxon. (Archivbild) Foto: AAP/Dom Thomas

Eine Elfjährige wird in Neuseeland aufgegriffen und anstelle einer Zwanzigjährigen in eine Psychiatrie zur Behandlung gebracht. Eine Pflegerin wies darauf hin, dass die Patientin aussehe „wie ein Kind“ – sie wurde dennoch fixiert.











Link kopiert



In Neuseeland ist ein elfjähriges Mädchen in die Psychiatrie eingewiesen und unter starke Medikamente gesetzt worden, weil Polizeibeamte das Mädchen mit einer vermissten Frau verwechselten. Der Fall, zu dem am Mittwoch ein Untersuchungsbericht veröffentlicht wurde, hat im ganzen Land große Empörung ausgelöst.