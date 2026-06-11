König Charles steht nach der Nachricht vom Tod eines Familienmitglieds angeblich vor einer schwierigen Entscheidung. Die Beerdigung findet genau wie "Trooping the Colour" am Samstag statt.
König Charles (77) hat am kommenden Samstag angeblich ein Terminproblem. Am 13. Juni findet sowohl "Trooping the Colour" als auch die Beerdigung eines Familienmitglieds des Monarchen statt, wie "Hello!" berichtet. Letzte Woche ist Lady Pamela Hicks, eine Cousine von Prinz Philip (1921-2021) und Brautjungfer sowie Hofdame von Queen Elizabeth II. (1926-2022) verstorben.