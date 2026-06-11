König Charles steht nach der Nachricht vom Tod eines Familienmitglieds angeblich vor einer schwierigen Entscheidung. Die Beerdigung findet genau wie "Trooping the Colour" am Samstag statt.

König Charles (77) hat am kommenden Samstag angeblich ein Terminproblem. Am 13. Juni findet sowohl "Trooping the Colour" als auch die Beerdigung eines Familienmitglieds des Monarchen statt, wie "Hello!" berichtet. Letzte Woche ist Lady Pamela Hicks, eine Cousine von Prinz Philip (1921-2021) und Brautjungfer sowie Hofdame von Queen Elizabeth II. (1926-2022) verstorben.

Laut einer Anzeige in der Zeitung "The Times" findet Lady Pamelas Beerdigung am Samstag statt, genau wie "Trooping the Colour", die offizielle Geburtstagsparade des Königs in London. Diese beginnt vormittags, mittags verfolgt König Charles traditionell mit Familienmitgliedern den Überflug der Royal Air Force auf dem Balkon des Buckingham-Palastes.

Lady Pamela wird laut "Hello!" am Nachmittag in der Brightwell Baldwin Kirche in Oxfordshire beigesetzt. Charles' Teilnahme an der Trauerfeier sei dem Bericht zufolge "aber nicht unmöglich". Am vergangenen Wochenende hatte der König an der Hochzeit seines Neffen Peter Phillips mit Harriet Sperling im Cotswolds-Dorf Kemble teilgenommen und war wenig später in Epsom, um ein Pferderennen zu besuchen.

Lady Pamela Hicks starb mit 97 Jahren

Offiziell ist nicht bekannt, ob König Charles zu der Beerdigung von Lady Pamela Hicks reist. Sie verstarb am 5. Juni im Alter von 97 Jahren. Ihre Tochter India Hicks schrieb in den sozialen Medien: "Meine Mutter ist heute friedlich eingeschlafen. Auch wenn der Tod einer 97-Jährigen, die ein erfülltes Leben geführt hat, keine Tragödie darstellt, weiß ich, dass die Trauer unvermeidlich ist und auf mich wartet - doch heute bin ich einfach nur dankbar dafür, dass sie meine Mutter war."

Im Anschluss daran veröffentlichte König Charles Medienberichten zufolge über einen Sprecher eine Erklärung: "Seine Majestät war tief betrübt über die Nachricht vom Tod von Lady Pamela Hicks - ein Schmerz, der jedoch durch die schönsten Erinnerungen und tiefste Dankbarkeit für ihr langes Leben und ihren treuen Dienst für Queen Elizabeth gemildert wird." Weiter hieß es aus dem Königshaus: "Die Gedanken des Königs und der Königin sind bei der Familie von Lady Pamela; sie trauern um eine Frau, deren Herzlichkeit, Witz und Scharfsinn stets tiefen Eindruck hinterließen und die von all jenen, die sie kannten und liebten, schmerzlich vermisst werden wird."