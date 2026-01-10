Verwaltungshochschule: Ludwigsburger Student wird Deutschlands jüngster Bürgermeister

In wenigen Wochen wird der Ludwigsburger Student Jan Jäckel Deutschlands jüngster Bürgermeister. Der 21-Jährige überzeugte in seiner neuen Gemeinde, weil er zwei Welten vereint.
An sein erstes Treffen mit Jan Jäckel erinnert sich Armin Bollinger noch genau. „Er hat zu mir gesagt: Ich sage Ihnen das Schlimmste zuerst – ich bin 21 Jahre alt“, erzählt der Bürgermeister der Gemeinde Asselfingen (Alb-Donau-Kreis). Jäckel bewarb sich damals, Bollinger in seinem Amt zu beerben. Der Ludwigsburger Student gewann die Wahl im Herbst dann tatsächlich – ab März ist er der jüngste Bürgermeister Deutschlands.