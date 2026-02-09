Verwaltungsgerichtshof: Wolf im Schwarzwald darf vorerst nicht geschossen werden

Im Streit mit Naturschützern um Wohl und Wehe eines Wolfs sollten Jäger im Schwarzwald vollendete Tatsachen schaffen. Nun kommt ihnen eine weitere Gerichtsentscheidung dazwischen.
Es ist wie ein Tauziehen: Nun darf der Wolf im Nordschwarzwald doch bis auf weiteres nicht geschossen werden. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim hat dem Tier auf der Hornisgrinde auf Antrag von Naturschützern eine Art Verschnaufpause verschafft. Er setzte eine Ausnahmegenehmigung des Landesumweltministeriums erneut außer Kraft. Der Aufschub, ein sogenannter Hängebeschluss, gilt bis zu einer weiteren Entscheidung des Gerichts - längstens jedoch bis zum 16. Februar.