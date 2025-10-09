Im Streit um die Corona-Soforthilfe hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg wohl einen Schlusspunkt gesetzt: In fünf von sechs Musterverfahren unterliegt die Landeskreditbank.
Das Land Baden-Württemberg – konkret die Landeskreditbank – hat eine empfindliche Niederlage im Dauerstreit um die Corona-Soforthilfe hinnehmen müssen. In fünf von sechs Musterverfahren hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg zugunsten der Hilfeempfänger entschieden. Die Mannheimer Urteile betreffen Tausende Soloselbstständige, kleine Unternehmen und Angehörige freier Berufe.