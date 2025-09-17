Verwaltungsgericht urteilt: AfD-Kandidaten können bei Schöffenwahl nicht pauschal abgelehnt werden

Die AfD im Kreis Heilbronn ist zu Unrecht bei der Wahl ehrenamtlicher Richter aussortiert worden. Das sagt das Verwaltungsgericht. Doch für die Partei ist es nur ein Teilerfolg.
Der Kreistag des Landkreises Heilbronn muss seine Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter am Stuttgarter Verwaltungsgericht neu aufstellen. Das hat das Verwaltungsgericht nun quasi in eigener Sache entschieden. Die Richter der fünften Kammer gaben dabei einem Eilantrag eines AfD-Kreisrats statt. Der Mann hatte selbst als ehrenamtlicher Richter kandidiert, war aber wie die sechs anderen Kandidaten, die von der Kreis-AfD nach ihrem Proporz nominiert worden waren, nicht gewählt worden. Stattdessen benannten die anderen Kreistagsfraktionen zusätzlich Namen.