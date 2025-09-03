Verwaltungsgericht Sigmaringen: Grünen-Mitglied scheitert mit Eilantrag gegen Palmer-AfD-Streitgespräch

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat Anträge gegen die Diskussion zwischen Tübingens OB Palmer und AfD-Landeschef Frohnmaier abgelehnt. Die Veranstaltung kann wie geplant ablaufen.
Die Eilanträge gegen das für diesen Freitag geplante Palmer-AfD-Streitgespräch waren erfolglos. Wie das zuständige Verwaltungsgericht Sigmaringen am Mittwochvormittag mitteilte, kann die Veranstaltung daher wie geplant stattfinden. Neben einem Mann aus Rottenburg war auch ein Tübinger Grünen-Mitglied gerichtlich gegen das Streitgespräch zwischen OB Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier vorgegangen.