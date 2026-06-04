Die juristische Aufarbeitung der Corona Soforthilfen geht voran: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe entscheidet in zwei Musterverfahren für die L-Bank und gegen die Kläger.

Im baden-württembergischen Dauerstreit um die 2020 gewährten Corona-Soforthilfen stützt das Verwaltungsgericht Karlsruhe die L-Bank in zwei Musterverfahren. Die Landesförderbank hatte die Unterstützung mit 9000 Euro beziehungsweise 3540 Euro jeweils widerrufen, weil sich ein Apartmenthotel-Betreiber und eine freiberufliche Sängerin nicht an der nachträglichen Überprüfung beteiligt hatten. Das Gericht wies deren Klagen gegen den Widerruf zurück – das Vorgehen des Finanzinstituts wurde für rechtmäßig erklärt.

Soforthilfe mit Bescheiden vom 6. März 2024 widerrufen Konkret hatte die L-Bank die beiden Hilfeempfänger im Oktober 2021 aufgefordert, bis zum 19. Dezember im Rahmen des Rückmeldeverfahrens die jeweiligen Steuerdaten sowie Angaben zum tatsächlich entstandenen Liquiditätsengpass durch die Corona-Lockdowns mitzuteilen. Damit sollte geprüft werden, ob die Schätzung der tatsächlichen Entwicklung entsprochen hat oder ob ein Rückzahlungsbedarf besteht. Da sie der Aufforderung nicht nachkamen, wurden sie von der Bank im Oktober 2023 „letztmalig“ ermahnt, bis 31. Januar 2024 entsprechende Angaben zu machen. Weil sich der Hotelbetreiber und die Sängerin weiterhin nicht meldeten, wurde die Soforthilfe mit Bescheiden vom 6. März 2024 widerrufen. Damit mussten die – auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift Corona vom 8. April 2020 bewilligten Summen – zurückgezahlt werden.

Die Mitwirkungs-, Offenlegungs- und Mitteilungspflichten seien für die Kläger erkennbar gewesen, argumentiert das Gericht. Indem sie sich der Auflage entzogen, konnten sie nicht davon ausgehen, die Soforthilfe unbedingt behalten zu dürfen – auch wenn Regierende in Bund und Land damals unbürokratische Unterstützung zugesagt hätten. Die Kläger hätten, so das Gericht, auch keine besonderen Umstände geschildert, um eine Abweichung vom Widerruf zu rechtfertigen.

Kein Geld bei Fristversäumnissen

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, weil Berufung eingelegt werden kann. In jedem Fall stützen sie die Position des Wirtschaftsministeriums. Es hatte bei der Einbringung des Ausgleichsgesetzes in den Landtag Ende Februar darauf gepocht, dass bei Fristversäumnissen keine Rückzahlung der zurückgeforderten Soforthilfe nötig sei.