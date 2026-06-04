Die juristische Aufarbeitung der Corona Soforthilfen geht voran: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe entscheidet in zwei Musterverfahren für die L-Bank und gegen die Kläger.
Im baden-württembergischen Dauerstreit um die 2020 gewährten Corona-Soforthilfen stützt das Verwaltungsgericht Karlsruhe die L-Bank in zwei Musterverfahren. Die Landesförderbank hatte die Unterstützung mit 9000 Euro beziehungsweise 3540 Euro jeweils widerrufen, weil sich ein Apartmenthotel-Betreiber und eine freiberufliche Sängerin nicht an der nachträglichen Überprüfung beteiligt hatten. Das Gericht wies deren Klagen gegen den Widerruf zurück – das Vorgehen des Finanzinstituts wurde für rechtmäßig erklärt.