Verwaltungsgericht Berlin: Gericht weist Klage gegen Rundfunkbeitrag ab

1 Die Klage wurde abgewiesen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Im Juni 2024 hatte ein Kläger gegen die Zahlung des Rundfunkbeitrags geklagt. Das Verwaltungsgericht Berlin hat die Klage nun abgewiesen.











Link kopiert



Das Verwaltungsgericht Berlin hat eine Klage gegen die Zahlung des Rundfunkbeitrags abgewiesen. Der Kläger hatte im Juni 2024 gegen seine Heranziehung zur Beitragszahlung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Erhebung von Säumniszuschlägen Klage erhoben, teilte das Gericht am Montag in Berlin mit. Dabei habe er eine 178-seitige Musterklageschrift verwendet, die im Internet für 55,08 Euro bezogen werden kann. Das Gericht habe die Klage in Auseinandersetzung mit sämtlichen Argumenten der Musterklageschrift abgewiesen. (AZ: VG 8 K 123/24)