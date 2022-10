1 Store-Manager Kay Lehmann (links) feiert mit Genussfans die Eröffnung seiner Champagnerbar Verve an der Sophienstraße in Stuttgart. Foto: Smart Cirlce

In Deutschland knallen Champagnerkorken vor allem dann, wenn es was zum Feiern gibt. Mit seiner neuen Bar Verve an der Sophienstraße will Kay Lehmann mithelfen, dass nach dem Vorbild Frankreich das Edelgetränk auch hierzulande öfter im Alltag genossen wird.















Link kopiert

Ist Champagner trinken elitär? Wer an der Sophienstraße den neuen Stützpunkt des französischen Schaumweins sieht, antwortet rasch mit einem Nein. In den Räumen eines früheren Schlüsseldienstes hat Verve eröffnet, eine Mischung aus Bar und Shop. Gleich nebenan leuchtet das Schild „City-Reinigung“. In der Nachbarschaft wird also sauber gemacht. Aber auch die Prickel-Power aus dem namensgebende Weinbaugebiet im Nordosten der Grand Natione reinigt – im besten Fall mit der Seele auch den Körper. Kay Lehmann, ein gelernte Großhandelskaufmann und Quereinsteiger in der Genussbranche, orientiert sich ein bisschen an den Erfolg von Kesslers Flagship-Stores auf der Calwer Straße. Seine neue Bar ist zugleich Laden, in dem man probieren kann, sowie eine Eventlocation für Tastings.

Das „Einstiegsprodukt“ kostet 25,80 Euro

Champagner ist vielleicht deshalb nicht so abgehoben und elitär wie sein Ruf, weil die Flaschen bei Kay Lehmann gar nicht so teuer sind, wie viele meinen. Seit fünf Jahren fährt der Stuttgarter regelmäßig nach Frankreich, um sich bei Winzern abseits der großen Häuser umzusehen und sie persönlich kennen zu lernen. Diese Produkte tragen die Klassifizierung RM (Récoltant-Manipulant), was anzeigt, dass die Flaschen von einem Champagnerliebhaber stammt, der ausschließlich seine eigenen Trauben verwendet und diese auch selbst weiterverarbeitet. Das „Einstiegsprodukt“ bei Verve kostet 25,80 Euro – dabei handelt es sich um eine 0,75-Liter-Flasche.

„Für eine Flasche Champagner braucht man bis zu 1,6 Kilo Trauben“

Die großen Häuser wie Veuve Clicquot, Moët & Chandon und Dom Pérignon, sagt Kay Lehmann, investieren viel Geld in ihre Werbung und ins Marketing, „die Winzer ohne große Namen investieren lieber ins Produkt“. Wer im Supermarkt die Flasche eines bekannten Hersteller kaufe, zahle meist über 50 Euro. Wenn er die Flasche verschenkt, könne man meist sicher sein, dass der Beschenkte diesen Namen kenne. Doch auch die „Namenlosen“, sagt der Store-Manager von Verve, der nun seine eigene Marke vorgestellt hat, stünden für Qualität. Dass in den Discountern Champagner oft noch billiger ist, wundert ihn nicht. Da werde meist die Zweit- oder Drittpresung verwendet. Lehmann rechnet vor: Für eine Flasche Champagner braucht man bis zu 1,6 Kilo Trauben. Aktuell liege der Kilopreis bei ungefähr sieben Euro (je nach Klassifizierung), deshalb das Produkt niemals zum Schnäppchen werden könne.

Smart Circle feiert zur Verve-Eröffnung mit

Die Eröffnung des Bargeschäfts hat Kay Lehmann mit dem Smart Circle, dem Club von Food-Blogger Zoltán I. Bagaméry, gefeiert. Ein Neustart ist immer ein Grund zum Anstoßen! Champagner aber, dafür plädiert der neuen Store, sollte öfter in den deutschen Alltag finden – auch ohne Grund. Obwohl: Das Glas erheben auf die Lust am Leben passt immer.