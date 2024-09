Verurteilter Filmmogul: Harvey Weinstein weist neue Anklagevorwürfe zurück

2 Harvey Weinstein weist Vorwürfe eines sexuellen Vergehens zurück. Foto: Jeenah Moon/POOL Reuters/AP/dpa

Aus dem Krankenhaus zum Gericht: Harvey Weinstein ist in einer neuen Anklage wegen sexueller Vergehen zu einer Anhörung erschienen. Der frühere Filmmogul weist die Vorwürfe zurück.











New York - Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein hat in einer neuen Anklage wegen sexueller Vergehen auf nicht schuldig plädiert. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft in New York geht es in diesem Verfahren um Vorwürfe einer Frau, die Weinstein im Frühjahr 2006 in einem Hotel in Manhattan sexuell angegriffen haben soll.