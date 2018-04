Verunglückte Motorradfahrer Mehrere tödliche Unfälle bei sonnigem Saisonstart

Von red/dpa 08. April 2018 - 21:17 Uhr

Beim Überholen eines Autos ist der Fahrer dieses Motorrads am Samstag bei Boms (Kreis Ravensburg) gegen eine Verkehrsinsel geprallt und tödlich verletzt worden. Foto: dpa

Das erste frühlingshafte Wochenende hat zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. Die Polizei musste zahlreiche, teils tödliche Unfälle verzeichnen.

Berlin/Eisingen - Zum Auftakt der Motorrad-Saison sind am Wochenende auf Deutschlands Straßen mehrere Biker ums Leben gekommen. Bei Unfällen wurden zudem mehrere verletzt. Allein in Niedersachsen gab es nach Angaben der dortigen Polizei mindestens neun verletzte Motorradfahrer. Im Süden Thüringens starb am Sonntagabend ein 21 Jahre alter Mann, als er mit seiner Maschine vermutlich auf einem Feldweg aus noch ungeklärter Ursache stürzte. In Oberbayern kam ein 66-Jähriger mit seinem Motorrad in einer Kurve von der Straße ab. Er stürzte laut Polizei und starb an seinen Verletzungen.

In Baden-Württemberg erlitt ein 51-Jähriger nach dem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer des Wagens wollte am Nachmittag bei Eisingen von einem Feldweg aus die Straße überqueren, auf der der Motorradfahrer unterwegs war, so die Polizei. Offensichtlich habe der Autofahrer das Motorrad übersehen.

Beim Überholen eines Autos ist ein Motorradfahrer bei Boms (Kreis Ravensburg) gegen eine Verkehrsinsel geprallt und tödlich verletzt worden. Der 29-Jährige starb in einer Klinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war am Samstag auf der Bundesstraße 32 unterwegs und hatte ersten Erkenntnissen zufolge mit hohem Tempo das Auto überholt. Der Sachschaden wurde auf etwa 12 000 Euro geschätzt.

Bei Sonnenschein und frühlingshaftem Wetter waren bundesweit viele Motorradfahrer unterwegs. Sie läuteten mit ihren Ausfahrten zugleich die neue Saison ein. Die Polizei in Rheinland-Pfalz warnte deshalb: „Eine Motorradtour ist nicht immer nur Spaß auf zwei Rädern.“ Gerade zu Beginn der Saison komme es zu vielen Unfällen mit getöteten und verletzten Bikern. Zu den Ursachen gehöre zu geringer Abstand, überhöhte Geschwindigkeit und Fahrer, die sich selbst überschätzten.