5 Mit einem Begegnungsfest an einem "langen Tisch", Volksmusik und Tanzaufführungen hat in Brünn (Brno) der 76. Sudetendeutsche Tag begonnen. Foto: Michael Heitmann/dpa

Mit Dialog und Musik beginnt das erste Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in der verlorenen Heimat. Doch es gibt auch Proteste. Minister der tschechischen Regierung bleiben der Veranstaltung fern.











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Brünn - Trotz Kritik und Protesten hat in Tschechien das traditionelle Pfingsttreffen der Sudetendeutschen begonnen. Der sogenannte Sudetendeutsche Tag findet in diesem Jahr erstmals in der nach dem Zweiten Weltkrieg verlorenen Heimat statt. Bei einem Begegnungsfest im Stadtzentrum von Brünn (Brno) trafen sich Vertriebene und Tschechen an einem langen Tisch bei Musik und Tanz. "Für mich ist das der größte Tag seit der Wende", sagte ein Teilnehmer, selbst Sohn eines Tschechen und einer Deutschen.