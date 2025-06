Vertreter einer Partei noch unbekannt: ARD-Sommerinterviews mit Merz und Co: Das sind die Sendetermine

1 Friedrich Merz geht erstmals als Kanzler in die ARD-Sommerinterviews. Foto: penofoto/Shutterstock.com

Die Sendetermine für die traditionellen Sommerinterviews der ARD stehen fest. Die Parteivorsitzenden der großen Parteien stellen sich den Fragen der Journalisten. Den Anfang macht standesgemäß Bundeskanzler Friedrich Merz. Der Abgesandte einer Partei steht noch nicht fest.











Kaum im Amt geht es für die neue Bundesregierung nach ihrer Vereidigung am 6. Mai 2025 direkt in die erste parlamentarische Sommerpause. Diese findet traditionell in den Monaten Juli und August statt. Die ARD nutzt die sitzungsfreie Zeit jedes Jahr für ihre großen Sommerinterviews, die auf dem Sendeplatz vom "Bericht aus Berlin" im Ersten ausgestrahlt werden. Immer sonntags um 18:00 Uhr stellen sich dann die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien den Fragen der Journalistinnen und Journalisten.