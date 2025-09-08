Vertrauensabstimmung: Frankreichs Premier: Vertrauensfrage als Wahrheitsmoment

1 Bayrou mahnt, es brauche wegen der Verschuldung nun sofortiges Handeln. Foto: Christophe Ena/AP/dpa

Um Rückenwind für Sparpläne zu bekommen, stellt Frankreichs Premier die Vertrauensfrage. Das Manöver gilt von vornherein als verloren. Doch der Premier ist überzeugt, das kleinere Risiko einzugehen.











Link kopiert



Paris - Frankreichs Premier François Bayrou hat seine Entscheidung zur Vertrauensfrage in der Nationalversammlung verteidigt. Er habe diesen Moment der Wahrheit gewollt, sagte Bayrou zu Beginn der Plenarsitzung. Manche dächten wohl, dies sei ein zu großes Risiko. Er aber sei vom Gegenteil überzeugt: dass es ein zu großes Risiko sei, wie gewohnt weiterzumachen, bis man am Rande der Klippe stehe.