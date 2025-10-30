Vertragsverhandlungen: Arbeiter in US-Werk von Volkswagen bereit für Streik

1 Die Verhandlungsführer der Gewerkschaft können nun eine Arbeitsniederlegung ausrufen. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Erst im vergangenen Jahr hatten Arbeiter von VW im US-Werk Chattanooga beschlossen, sich gewerkschaftliche zu organisieren. Jetzt gaben sie grünes Licht für mögliche Arbeitsniederlegungen.











Link kopiert



Chattanooga - Volkswagen muss in den Verhandlungen um einen neuen Vertrag für Arbeiter im US-Werk Chattanooga mit Arbeitsniederlegungen rechnen. Die Arbeiter bevollmächtigten nach Angaben der Gewerkschaft UAW deren Verhandlungsführer, einen Ausstand auszurufen, wenn sie dies für nötig halten. Die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit sei in der Abstimmung übertroffen worden, teilte die UAW ohne eine genaue Zahl mit.