Vertrag verlängert: Matthias Killing bleibt bei Sat.1 und Joyn

Matthias Killing verlängert seinen Exklusivvertrag mit Sat.1 und Joyn um zwei Jahre. Der Moderator ist eine feste Größe im "Frühstücksfernsehen" und bei "ran"-Sportübertragungen. Mit über 150 Einsätzen pro Jahr gehört er zu den präsentesten Gesichtern im deutschen Fernsehen.
Der Wecker klingelt weiterhin um vier Uhr morgens für Matthias Killing (45). Sat.1 und Joyn verlängern die Zusammenarbeit mit dem beliebten Moderator um zwei weitere Jahre. Damit bleibt das Gesicht des "Frühstücksfernsehens" dem Sender bis mindestens 2027 erhalten. Seit 2009 gehört er zu den Publikumslieblingen der morgendlichen Sendung.