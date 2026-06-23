Verteilungskampf: OB Nopper will Debatte über Investitionen in Schulen und Kitas

Viele Projekte in Stuttgart wurden Ende 2025 eilig geschoben, nun könnten einige von der Warteliste zurückkehren. Dabei geht es um 181 Millionen Euro.

Erstmals seit Jahrzehnten wird die Landeshauptstadt Haushaltsreste aus dem Vorjahr - in diesem Fall von 2025 - in erheblichem Umfang nicht mehr ins laufende Jahr übertragen. Mit mehr als einer Milliarde Euro sogenannter Ermächtigungsübertragungen sei man bundesweiter Spitzenreiter, so Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann. Davon will er 400 Millionen einkassieren. Gleichzeitig fordert OB Frank Nopper (beide CDU) vom Gemeinderat eine Schwerpunktsetzung. „Ich will, dass der komplette Investitionszuschuss des Bundes in Bildungsprojekte fließt“, so Nopper im Gespräch mit unserer Zeitung.

Insgesamt geht es für Stuttgart bei den Bundesmitteln aus dem kreditfinanzierten Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität um 381 Millionen Euro. Aktuell sind im Doppeletat 2026/27 200 Millionen Euro verplant, der Rest von 181 Millionen sollte bis 2030 abgerufen werden. „Bisher hat keine Debatte über die 381 Millionen Euro mit dem Gemeinderat stattgefunden“, so Nopper. „Wenn wir uns einig werden, soll die komplette Summe für Schule und Bildung investiert werden“, sagt der OB, das nütze auch der Bauwirtschaft.

Nopper will Investitionen vorziehen

Die bis einschließlich 2030 verplanten 181 Millionen Euro sollen also um mehrere Jahre vorgezogen werden. Damit könnten Schulen, deren Sanierung und Ausbau geschoben wurden, kurzfristig wieder auf die Investitionsliste kommen. „Wir werden dazu jetzt konkrete Vorschläge bringen“, so Nopper. Der Gemeinderat würde damit unterjährig erhebliche Veränderungen am Doppeletat vornehmen.

Streichthemen für den aktuellen Etat

Sollten andere Projekte geschoben oder gestrichen werden, sollen möglichst viel frei werdende Mittel für den Schwerpunkt Bildung umgewidmet werden. Nopper hat klare Vorstellungen, was aus dem für 2026/27 beschlossenen Etat entbehrlich wäre. Sowohl CDU als auch die Grünen, die eine Haushaltkoalition bildeten und ihre Vorstellungen durchsetzen konnten, wären davon betroffen.

Das Schulverwaltungs- und Jugendamt stand bei den rabiaten, pauschalen Haushaltskürzungen Ende 2025 ganz vorn. In diesem und dem nächsten Jahr sollen im Jugendamt rund 127, im Schulverwaltungsamt rund 32,5 Millionen Euro eingespart worden. Die für diese Bereiche zuständige Fachbürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) war vergangenen Donnerstag vom Gemeinderat mit sehr überzeugender Mehrheit für eine weitere Wahlperiode gewählt worden. In Ihrer Rede hatte Fezer betont, dass dem Bildungssystem eine Schlüsselfunktion zukomme. „Wenn wir in Bildung investieren, geben wir Kindern und ihren Familien nicht nur Wissen, sondern auch Orientierung, Aufstiegschancen und Zukunftsvertrauen“, hatte sie gesagt. Die Stadt brauche Strahlkraft, Infrastruktur und Dienstleistungen müssten „funktionieren“.

Regierungspräsidium zeigt Gelbe Karte

Das Regierungspräsidium (RP) hatte den Doppeletat der Stadt zwar vor einigen Wochen genehmigt, aber Einsparungen bei freiwilligen Leistungen noch im laufenden Etat gefordert. Das RP kündigte an, die in der Mittelfristplanung für 2029 vorgesehenen Kreditsumme (813 Millionen Euro) nicht mehr voll zu genehmigen. Das Investitionsprogramm müsse reduziert, die Haushaltskonsolidierung forciert werden.

Stadt will RP-Vorgabe nachkommen

„Das RP war in seiner Ansage sehr klar, wir werden das nicht ignorieren und uns alle freiwilligen Projekte anschauen“, kündigt Thomas Fuhrmann eine Revision an. Ende 2025 sei eilig „alles geschoben, aber nicht gestrichen“ worden. Letzteres gilt es nun nachzuholen. Die 400 Millionen wären ein Anfang.

700 Millionen Euro Verlust

Der Jahresabschluss 2025 fällt für Stuttgart mit einem Minus von rund 700 Millionen Euro katastrophal schlecht aus. Im Nachtragsetat waren allerdings 850 Millionen Euro Defizit erwartet worden. Die Differenz könnte dazu verwendet werden, die Liquidität der Stadt aufzupolstern. „Wir haben bis jetzt keine Schulden aufgenommen und versuchen, die Kreditaufnahme so weit wie möglich hinauszuschieben“, sagt Nopper. Für die 2026 geplanten Investitionsprojekte ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 484,5 Millionen Euro genehmigt, für das nächste Jahr 363,5 Millionen.

Die Sparbeschlüsse zum Haushalt 2026/2027 hatten in Stuttgart Protest ausgelöst. Foto: Lichtgut

Konditionen bei Landeshilfe unklar

Noch unklar ist, ob die Stadt bei den vom Land den Kommunen angebotenen insgesamt 500 Millionen Euro Investitionsmitteln zugreift. Die Stadt könnte rund 28 Millionen Euro erhalten, allerdings ist die halbe Milliarde kein Antrittsgeschenk von Ministerpräsident Cem Özedmir (Grüne) und seinem Vize Manuel Hagel (CDU). Das Land will das Geld später zurück. Da die Zinskonditionen noch nicht klar seien, wisse man nicht, ob man diese Spritze annehme, so Fuhrmann.