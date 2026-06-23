Verteilungskampf: OB Nopper will Debatte über Investitionen in Schulen und Kitas

Viele Projekte in Stuttgart wurden Ende 2025 eilig geschoben, nun könnten einige von der Warteliste zurückkehren. Dabei geht es um 181 Millionen Euro.
Erstmals seit Jahrzehnten wird die Landeshauptstadt Haushaltsreste aus dem Vorjahr - in diesem Fall von 2025 - in erheblichem Umfang nicht mehr ins laufende Jahr übertragen. Mit mehr als einer Milliarde Euro sogenannter Ermächtigungsübertragungen sei man bundesweiter Spitzenreiter, so Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann. Davon will er 400 Millionen einkassieren. Gleichzeitig fordert OB Frank Nopper (beide CDU) vom Gemeinderat eine Schwerpunktsetzung. „Ich will, dass der komplette Investitionszuschuss des Bundes in Bildungsprojekte fließt“, so Nopper im Gespräch mit unserer Zeitung.