Verteidigungsministerium: Syrische Armee beginnt mit Abzug aus Suwaida

1 Sicherheitskräfte der syrischen Regierung versammeln sich am Rande der Provinz Suwaida, wo es zu Zusammenstößen bewaffneter Gruppen gekommen ist. Foto: AP/dpa/Malek Khattab

Die syrische Armee hat nach Regierungsangaben mit ihrem Abzug aus der Stadt Suwaida im Süden des Landes begonnen. Der Abzug aus der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz sei Teil einer Waffenruhe-Vereinbarung „nach dem Hinwegfegen gesetzloser Gruppen aus der Stadt“, erklärte das Verteidigungsministerium in Damaskus am Mittwochabend. Die syrische Armee war in das mehrheitlich von Drusen Gebiet eingerückt, nachdem am Sonntag Kämpfe zwischen der religlösen Minderheit und sunnitischen Beduinen ausgebrochen waren.