Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wirft im ARD-Talk von Caren Miosga dem US-Präsidenten „unanständiges und respektloses reden“ vor.
Auf die abschätzigen Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump über den Einsatz von Nato-Truppen in Afghanistan hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in einem Interview mit der ARD-Moderatorin Caren Miosga mit scharfer Kritik reagiert. „So über die Gefallenen der Verbündeten zu reden, ist einfach unanständig und respektlos.“ Alle hätten an der Seite der USA gestanden, heute etwas anderes zu behaupten sei „schlicht nicht wahr“, so der Minister.