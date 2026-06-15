Verteidigungsindustrie: Daimler Truck setzt auf Militärgeschäft für neues Wachstum

Daimler Truck ist bekannt für Lkw und Busse. Doch Nutzfahrzeuge des Unternehmens werden auch vom Militär genutzt. Der zuletzt gebeutelte Konzern sieht in der Verteidigung viel Wachstumspotenzial.
Leinfelden-Echterdingen - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck treibt seine Aktivitäten im Verteidigungsbereich voran. Der Konzern bündelt seine weltweiten Aktivitäten unter der neuen Dachmarke Daimler Truck Defence und richtet sein Geschäft konsequent auf globales Wachstum aus, wie das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.