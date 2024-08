Verteidigung: SPD-Präsidium befürwortet Stationierung von US-Raketen

1 Das SPD-Präsidium befürwortet die Stationierung weitreichender US-Raketen in Deutschland. (Archivbild) Foto: Mass Communication Spc. 3rd Clas/U.S. Navy/dpa

Die Stationierung weitreichender US-Waffen in Deutschland ist ein schwieriges Thema, vor allem auch für die SPD. Die Parteispitze hat sich dazu nun klar positioniert.











Berlin - Die SPD-Parteispitze hat sich für eine Stationierung von weitreichenden US-Waffen in Deutschland ausgesprochen. In einem Beschluss des Präsidiums vom Montag heißt es: "Als SPD übernehmen wir Verantwortung dafür, dass kein Kind, das heute in Deutschland geboren wird, wieder Krieg erleben muss. Die Vereinbarung der SPD-geführten Bundesregierung mit der US-Administration, ab 2026 US-amerikanische Raketen mit größerer Reichweite in Deutschland zu stationieren, ist dafür ein wichtiger Baustein." Der Beschluss liegt der Deutschen Presse-Agentur vor - auch der "Spiegel" berichtete darüber.