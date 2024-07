Verteidigung: Polen: Ukraine-Flüchtlinge melden sich für Militäreinheit

1 Nach Angaben des polnischen Außenministers Radoslaw Sikorski haben sich viele in Polen lebende Ukrainer für eine Freiwilligen-Brigade gemeldet. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa

Knapp eine Million Menschen hat Polen aus der von Russland angegriffenen Ukraine aufgenommen. Nun will es Freiwillige unter den Geflüchteten für den Einsatz in der Heimat ausbilden.











Warschau - Mehrere tausend in Polen lebende Ukrainer haben sich nach Angaben der Regierung in Warschau für eine geplante Freiwilligen-Brigade gemeldet. "Viele von ihnen wollen wirklich dienen und etwas für ihre Landsleute an der Front bewirken, aber sie sagen: Wir wollen nicht ohne die richtige Ausbildung und Ausrüstung in den Kampf geschickt werden", sagte Polens Außenminister Radoslaw Sikorski am Rande des Nato-Gipfels in Washington. Polen werde die Freiwilligen ausbilden und ausrüsten, bevor sie in der Ukraine eingesetzt werden. Dabei hätten sie das Recht, nach ihrer Ablösung von der Front wieder nach Polen zurückzukehren, betonte Sikorski. "Wenn jedes europäische Land das so machen würde, hätte die Ukraine mehrere Brigaden."