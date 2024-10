Verteidigung: Die Nato geprägt - Steinmeier würdigt Stoltenberg

2 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) würdigt die Verdienste des ehemaligen Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Anfang Oktober übergab Jens Stoltenberg das Amt des Nato-Generalsekretärs an Mark Rutte. Nun verabschiedet er sich in Berlin. Er bekommt viele lobende Worte zu hören - und einen hohen Orden verliehen.











Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem kürzlich abgelösten Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg für sein zehnjähriges Wirken an der Spitze des Bündnisses gedankt und ihn mit einer hohen Stufe des Bundesverdienstkreuzes ausgezeichnet. "Du hast sichergestellt, dass die Nato stärker und geeinter als je zuvor ist - in einer Zeit, in der Russland uns wieder bedroht", sagte Steinmeier bei einer Feierstunde in Berlin. Er bescheinigte Stoltenberg eine "außergewöhnliche Führungsstärke" und betonte: "Du hast das Bündnis durch deine Integrität, deine klare politische Analyse und dein persönliches Engagement geprägt."