Verteidigung: Dänemark richtet Milliardenfonds für schnelle Aufrüstung ein

1 Die Regierung der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen richtet einen milliardenschweren Aufrüstungsfonds ein. (Archivbild) Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Dänemark ist durch die Grönland-Avancen von US-Präsident Trump unter Druck geraten, nimmt aber in erster Linie eine Bedrohung durch Russland wahr. Nun rüstet der deutsche Nachbar erheblich auf.











Kopenhagen - Nato-Mitglied Dänemark richtet aus Sorge vor Russland einen milliardenschweren Aufrüstungsfonds ein. In diesem und im nächsten Jahr will Deutschlands nördlichstes Nachbarland mit dem sogenannten Beschleunigungsfonds insgesamt rund 50 zusätzliche Milliarden Kronen (6,7 Mrd. Euro) in die schnelle Beschaffung von Verteidigungsgütern stecken, wie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen bekanntgab.