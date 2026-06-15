Marius Borg Høiby will seinen Schuldspruch nicht akzeptieren und unbedingt Berufung einlegen. Seine Anwälte beantragen zugleich seine Freilassung - mit Blick auf die schwer kranke Kronprinzessin Mette-Marit.
Nach der Urteilsverkündung in Oslo haben die Verteidiger Petar Sekulic und Ellen Holager Andenæs direkt Marius Borg Høiby (29) im Gefängnis besucht. Anschließend verkündeten sie gegenüber norwegischen Medienvertretern, dass der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) Berufung einlegen wird. Der 29-Jährige war unter anderem wegen zweifacher Vergewaltigung zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden.