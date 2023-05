1 VfB-Neuzugang Konstantino Mavropanos ist bereit für sein erstes Bundesligaspiel. Foto: Baumann

Nach langen Verletzungsproblemen ist der neue VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos erstmals fit und soll am Samstag sein Debüt feiern. Gegen Bayer Leverkusen könnten die beiden großen Stärken des Griechen besonders wichtig sein.









Stuttgart - Es war im Sommertrainingslager des VfB Stuttgart in Kitzbühel, als unter den Beobachtern am Rande des Trainingsplatzes sehr oft über einen Spieler gesprochen wurde, den sie gar nicht zu Gesicht bekamen. Ist er wirklich da oder nicht? Trainiert er womöglich individuell, oder lässt er sich nur behandeln? So lauteten die Fragen, ehe das vermeintliche Phantom am Ende doch noch auf dem Rasen erschien, um zumindest ein paar leichte Laufübungen zu verrichten. Zu mehr war Konstantinos Mavropanos nicht in der Lage.