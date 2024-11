1 Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der vor über einem Jahr in Stuttgart-Vaihingen einen damals 31-Jährigen angefahren haben soll. Foto: Phillip Weingand / STZN/geschichtenfotograf.de

Nach mehr als einem Jahr klickten die Handschellen: Ein 26-Jähriger soll im Oktober 2023 einen Mann in Stuttgart-Vaihingen angefahren und schwer verletzt haben. Nun kam es zur Festnahme.











Die Stuttgarter Polizei hat einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Oktober 2023 in Stuttgart einen damals 31 Jahren alten Mann mit einem Auto angefahren und schwer verletzt haben soll. Dies teilten Stuttgarter Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.