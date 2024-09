Versuchtes Attentat: Donald Trump: „Ich werde niemals aufgeben“

1 Donald Trump gibt sich auch nach dem zweiten versuchten Attentat auf ihn kämpferisch. (Archivbild) Foto: imago//JIM RUYMEN

In der Nähe des früheren US-Präsidenten Donald Trump fallen Schüsse. Das FBI vermutet einen gezielten Angriffsversuch. Der Kandidat selbst will sich nicht unterkriegen lassen.











Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich nach Schüssen in seiner Nähe Unterstützern gegenüber kämpferisch geäußert. „Ich werde NIEMALS AUFGEBEN!“ („I will NEVER SURRENDER!“), schrieb Trump wenige Stunden nach dem Vorfall per Mail an Unterstützer, wie US-Medien berichteten. Es seien Schüsse in seiner Nähe gefallen, aber er sei „SICHER UND WOHLAUF“, teilte der republikanische Präsidentschaftskandidat mit.