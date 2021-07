Inzidenzstufe 2 in Stuttgart Strengere Regeln für Raucherkneipen

Weil Stuttgart jetzt in Inzidenzstufe zwei ist, darf in Lokalen nicht mehr gequalmt werden, auch nicht in Shisha-Bars und Raucherkneipen. Die Stadt hofft auf steigende Impfzahlen, dass der weitere Anstieg der Inzidenz moderat ausfällt.