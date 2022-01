1 Eine 45-jährige Mitarbeiterin ist bei einem versuchten Überfall im Kreis Ludwigsburg nicht in Panik verfallen. Der Täter zog unverrichteter Dinge wieder ab. Foto: dpa/Federico Gambarini

Ein etwa 30 Jahre alter Mann betritt einen Discounter im Kreis Ludwigsburg und fordert Bargeld, außerdem droht er der Kassiererin. Die Kriminalpolizei ermittelt.















Großbottwar - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend versucht, einen Lidl in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) zu überfallen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Raubes. Wie die Beamten mitteilen, hatte der Täter gegen 22 Uhr als letzter Kunde das Geschäft in der Benzenmühlstraße betreten. Die 45 Jahre alte Angestellte forderte ihn deshalb auf, sich zu beeilen, da sie bereits im Begriff war den Discounter zu schließen.

Der Unbekannte trat schließlich an die Kasse und tat so, als wolle er zwei Minisalamis bezahlen. Gleichzeitig faltete er einen Zettel auseinander und schob diesen der Kassiererin zu. Darauf stand geschrieben, dass er bewaffnet sei, die Kassiererin solle ihm Bargeld aushändigen. Die 45-Jährige gab der Polizei gegenüber an, dass der Täter einen Gegenstand in der Hand gehalten habe, ob es sich dabei um eine Pistole handelte, konnte sie jedoch nicht mit Sicherheit sagen.

Als die Frau auf die schriftliche Forderung nicht einging, wiederholte der Räuber diese mündlich. Die 45-Jährige machte jedoch keine Anstalten die Kasse zu leeren, sodass der Mann ohne Beute abzog. Mutmaßlich dürfte er sich zu Fuß in Richtung der Hoftalstraße davongemacht haben.

So sieht der Täter aus

Die Frau beschrieb den Täter als unter 30 Jahre alt, dünn, etwa 1,75 Meter groß, mit dunklem Teint und buschigen Augenbrauen. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet, deren Kapuze er über seinen Kopf gezogen hatte. Des Weiteren trug er eine schwarze Jogginghose und Turnschuhe. Mund und Nase waren mit einer weißen FFP2-Maske bedeckt und über seine Hände hatte der Mann OP-Handschuhe gezogen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch Beamte des Präsidiums Heilbronn, fahndeten nach dem Täter – allerdings ohne Erfolg. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0800/1100225 um Hinweise.