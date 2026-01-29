Versuchter Totschlag und Beihilfe dazu lauten die Vorwürfe gegen die beiden Männer. Die Ermittlungen zu der filmreifen Verfolgungsjagd gehen auch am Donnerstag noch weiter.
Nach den Schüssen auf ein Polizei-Spezialeinsatzkommando (SEK) während einer Verfolgungsfahrt sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Ansbach habe Haftbefehle gegen die beiden Männer erlassen, teilte die Polizei mit. Dem 24-jährigen Beifahrer und mutmaßlichen Schützen werde versuchter Totschlag vorgeworfen, dem 23-jährigen Fahrer Beihilfe zum versuchten Totschlag.