1 Der 46-Jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Foto: imago/Ralph Peters

Ein 46-Jähriger soll am Mittwoch in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) einen Mann brutal attackiert haben. Während die Ermittlungen andauern, gibt es gute Nachrichten vom Opfer.











Link kopiert



Der 57-Jährige, der am Mittwochabend in Freiberg am Neckar mit einem Schraubendreher und Pfefferspray angegriffen und schwer verletzt wurde, ist laut Polizei „den Umständen entsprechend wohlauf“. Der Mann sei noch in der vergangenen Woche wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.