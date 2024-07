Versuchter Totschlag: Mutmaßlicher Messerstecher in Untersuchungshaft

1 Polizisten am Tatort im Stuttgarter Hauptbahnhof. Foto: Alexander Hald/7aktuell.de

Ein 26 jähriger Deutscher ist verdächtig, im Wartesaal des Stuttgarter Hauptbahnhofs einen Mann und eine Frau niedergestochen zu haben. Das Motiv für die Bluttat ist noch unklar.











Stuttgarter Polizisten haben in der Nacht zum Montag einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Hauptbahnhof eine 63 Jahre alte Frau und einen 69 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Die Opfer und weitere Zugreisende hielten sich gemeinsam mit dem Tatverdächtigen gegen 2.10 Uhr im Warteraum des Bahnhofes auf. Der Täter soll unvermittelt zunächst auf den Mann eingestochen haben. Als die Frau versuchte, den Messerstecher von seiner Bluttat abzuhalten, soll dieser auch sie niedergestochen haben. Rettungskräfte versorgten die Opfer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Täter war zwischenzeitlich in Richtung Arnulf-Klett-Platz entkommen. Polizisten entdeckten den Deutschen gegen 2.50 Uhr am Eckensee und nahmen ihn fest. Der Verdächtige wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erließ. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und genauem Tatablauf dauern an. Zeugen sollen sich unter der Nummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Kriminalpolizei melden.