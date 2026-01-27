Versuchter Totschlag in Leonberg: „Da sind drei Hurensöhne, die sollen sich einmischen, hauen und schlagen“

Ein 20-Jähriger will Geld eintreiben – und soll mit einem Messer einen anderen im Leonberger Stadtpark verletzt haben. Alles nicht so gemeint, sagt er im Prozess am Landgericht.

Knapp drei Wochen nach dem Auftakt hat sich der 20 Jahre alte Angeklagte am zweiten Verhandlungstag im Prozess um versuchten Totschlag in Leonberg ausführlich zu dem gegen ihn erhobenen Tatvorwurf geäußert – und ihn teilweise zugegeben. Nach seinen Angaben hatte er am 19. Juli des vergangenen Jahres festgestellt, dass er knapp bei Kasse war und deshalb beschlossen, noch ausstehende Außenstände einzutreiben. Daher habe er auch eine ehemalige Freundin in Leonberg angerufen, die ihm noch 200 Euro geschuldet habe. Diese habe ihm am Telefon zugesagt, ihm das Geld zurückzugeben.

Da er in Heidelberg wohne, habe er einen Freund in Leonberg angerufen und diesen gebeten, das Geld bei der jungen Frau abzuholen. Es sei jedoch zu einem Streit gekommen, da die Frau mit zwei Freundinnen und fünf Männer zusammen gewesen sei und das Geld doch nicht herausgeben wollte.

Umringt von vier Männern: Angeklagter beschreibt seine Angst

Nachdem ihm jener Freund das berichtet hatte, habe er einen weiteren Freund angerufen und diesen gebeten, sein Glück dort zu versuchen. Auch dieser sei erfolglos, also ohne Geld von dannen gezogen. „Er hat erzählt, dass sich einer der Männer eingemischt und ihm gedroht hat, ihn zusammenzuschlagen, wenn er das Mädchen noch mal anschreit“, erzählte der 20-Jährige jetzt den Richtern.

Daraufhin sei er ebenfalls nach Leonberg gekommen und mit beiden Freunden zu der Gruppe in den Stadtpark gegangen. Als sie eingetroffen seien, habe einer der Männer aus der anderen Gruppe gefragt, was denn los sei, dann einen seiner Freunde geschlagen und weggeschubst. Da ihn das geärgert habe und er der Größte aus seiner Gruppe war, sei er auf den Mann zugegangen. Daraufhin hätten ihn die vier anderen Männer umringt – und er habe es mit der Angst zu tun bekommen.

Daher habe er ein Messer gezogen und habe vier oder fünfmal in Richtung des Beins des Angreifers gestochen. Kurz darauf sei er von der Polizei festgenommen worden. „Ich hatte aber niemals vor, jemanden umzubringen. Ich wollte den anderen nur Angst einjagen“, beteuerte der 20-Jährige. Er habe nie gedacht, dass es so weit kommen werde. Es tue ihm außerordentlich leid, er werde sich bei dem Verletzten entschuldigen.

Die Richter ließen erkennen, dass sie dieser Aussage nicht uneingeschränkt Glauben schenken. „Sind Sie wirklich davon ausgegangen, dass da nichts passiert, als sie zu dritt aufgetaucht sind?“, fragte der Vorsitzende Richter Hans-Peter Schöttler. Vor allem passe die Aussage nicht zu einigen Nachrichten, die im Vorfeld zwischen dem Angeklagten und seinen Freunden via Handy ausgetauscht worden waren.

Anklage: Mann hat Tod des Opfers in Kauf genommen

So hieß es in einer: „Es gibt ein Problem, ich werde nachher hingehen und jemanden schlagen.“ Und in einer weiteren stand geschrieben: „Da sind drei Hurensöhne, ich habe jemanden hingeschickt, die sollen sich einmischen, schreien, hauen und schlagen.“

Dies sei nicht ernst gemeint gewesen, erläuterte der 20-Jährige den Richtern. Er habe sich nur geärgert, weil die Männer seine Freunde angeschrien und fortgejagt hätten. „Sie hatten nichts getan. Die anderen haben sie provoziert und zuerst angegriffen“, betonte der Angeklagte.

Das Urteil soll Ende Februar verkündet werden

Laut der Anklage soll der 20-Jährige zunächst in Richtung des Kopfes des Geschädigten gestochen haben. Als dieser auszuweichen versucht habe und zu Boden gegangen sei, habe der Angeklagte einen weiteren Stich in Richtung des Oberkörpers des Opfers ausgeführt. Dabei habe er den Tod des Geschädigten billigend in Kauf genommen. Das Opfer erlitt Verletzungen am linken Ellenbogen und am linken Oberschenkel und musste ärztlich versorgt werden.

Für den Prozess sind vier weitere Verhandlungstage geplant, das Urteil soll am 26. Februar verkündet werden.