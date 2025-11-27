Versuchter Totschlag in Renningen: Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Haft für Attacke mit dem Messer

Im Prozess gegen einen 48-Jährigen wegen versuchten Totschlags am Bahnhof in Renningen verfolgt die Staatsanwaltschaft eine klare Linie. Anfang Dezember soll ein Urteil kommen.
Eine Haftstrafe von fünf Jahren hat Staatsanwalt Sven Reiss in seinem Abschlussplädoyer im Prozess um versuchten Totschlag gegen einen 48-Jährigen am Landgericht Stuttgart gefordert. Er sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Mai dieses Jahres am Bahnhof in Renningen auf den neuen Freund seiner Ex-Frau getroffen war – und ihn nach einem kurzen verbalen Streit mit acht Messerstichen lebensgefährlich verletzt hat. Zuvor hätten die beiden Männer in Chats Kontakt gehabt und sich hier gegenseitig beleidigt.