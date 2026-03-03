Mit einer Schusswaffe soll ein 35-Jähriger in Göppingen auf eine Gruppe gefeuert haben. Ein 24-Jähriger wird schwer verletzt. Nun fiel das Urteil.
Weil er mit einer Waffe auf mehrere Menschen geschossen haben soll, ist ein 35-Jähriger zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Ulm sprach ihn des versuchten Totschlags in vier Fällen und schwerer Körperverletzung schuldig. Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der Mann nahe einer Göppinger Asylunterkunft einen 24-Jährigen schwer verletzte. Die Kugel traf ihn in die Brust, durchschlug eine Rippe und verletzte die Lunge. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.