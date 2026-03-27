1 Zu dem Angriff war es am Dienstag nahe dem Donaustadion gekommen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Nach einem Angriff mit einem Gartenwerkzeug in Ulm wurde ein Verdächtiger festgenommen – und wenig später wieder freigelassen. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.











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Nach einem Angriff mit Gartenwerkzeug auf einen 68-Jährigen ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Gegen den 45-Jährigen aus Ulm wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Verdächtige wurde nach der Festnahme am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Zum Tatvorwurf machte er zunächst keine Angaben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.