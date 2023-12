Versuchtes Tötungsdelikt in Markgröningen: Vier Tatverdächtige nach Angriff auf 17-Jährigen in Untersuchungshaft

ask 19.12.2023 - 16:10 Uhr

Vier Tatverdächtige nach Angriff auf 17-Jährigen in Untersuchungshaft

Versuchtes Tötungsdelikt in Markgröningen

1 Nach einem Angriff auf einen 17-Jährigen wurden die vier Tatverdächtigen noch am selben Tag festgenommen (Symbolfoto). Foto: imago images/Michael Gstettenbauer

Am Sonntag wurde ein 17-Jähriger von vier Männern auf einem Supermarktparkplatz in Markgröningen geschlagen und mit einem Messer verletzt. Die vier Tatverdächtigen kamen in Untersuchungshaft.











Link kopiert



Am Sonntag kam es gegen 02:20 Uhr in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 17-Jähriger soll nach Polizeiangaben auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße von vier Unbekannten geschlagen und bedroht worden sein. Die vier Männer kamen mit einer fünften Person in einem Auto angefahren, die nach bisherigem Ermittlungsstand nicht beteiligt war.