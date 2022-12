1 Ein Überfall auf eine Apotheke in Sachsenheim ist gescheitert. Foto: IMAGO/Rolf Poss

Ein Mann hat im Kreis Ludwigsburg versucht, eine Apotheke zu überfallen. Die Verkäuferin behielt die Ruhe, obwohl der Räuber eine Waffe zückte.















Obwohl sie mit einer Pistole bedroht wurde, hat sich eine 55-jährige Verkäuferin in der Schloss-Apotheke in Sachsenheim am Freitagabend nicht aus der Ruhe bringen lassen und so einen Raubüberfall vereitelt.

Wie die Polizei berichtet, hatte der bislang unbekannter Täter gegen 18.30 Uhr die Apotheke im Ortskern betreten. Er forderte unverzüglich Geld von der Angestellten, um dem Nachdruck zu verleihen, zückte er eine Waffe und richtete diese auf die Frau. Die 55-Jährige blieb gelassen und weigerte sich, die Kasse zu öffnen. Der Räuber sah offenbar relativ schnell ein, dass sein Überfall zum Scheitern verurteilt war und ergriff die Flucht.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,85 Meter groß und kräftig gebaut. Bei dem versuchten Raubüberfall trug er eine schwarze Wollmütze sowie einen schwarzen Mund-Nase-Schutz und hatte eine schwarze Stofftasche bei sich. Die Bekleidung war ebenfalls dunkel. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 800/11 00 225 zu melden.