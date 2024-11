Jugendliche greifen zwei 15-Jährige an

Versuchter Raub in Stuttgart-Botnang

1 Die Polizei sucht Zeugen des versuchten Raubs in Stuttgart-Botnang. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Eine Gruppe von rund zehn Jugendlichen hat am Freitagabend in Stuttgart-Botnang zwei 15-Jährige angegriffen, nachdem sich einer der beiden geweigert hatte, seine Geldbörse herauszugeben.











Mehrere Unbekannte haben am Freitagabend gegen 19.40 Uhr zwei 15-Jährige in der Kauffmannstraße in Stuttgart-Botnang angegriffen. Wie die Polizei berichtet, forderten die Unbekannten einen der beiden Jugendlichen auf, seinen Geldbeutel herauszugeben.

Als dieser sich weigerte, wurden die zwei 15-Jährigen von den Angreifern umringt und geschlagen, konnten sich aber befreien und in unterschiedliche Richtungen flüchten. Nach Angaben der Polizei wurde einer der beiden 15-Jährigen durch den Angriff so schwer verletzt, dass dieser zur ambulanten medizinischen Versorgung in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das zweite Opfer wurde leicht verletzt und konnte in die Obhut seines Vaters übergeben werden. Polizei sucht Zeugen Bei der Gruppe der Angreifer handelt es sich laut Polizei um Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren. Diese sollen dunkel bekleidet und teilweise auch maskiert gewesen sein. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 in Verbindung zu setzen.