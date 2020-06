Versuchter Raub in Leonberg

1 Der Unbekannte verletzte den 19-Jährigen mit einem Messer. (Symbolbild) Foto: imago images/Ulrich Roth/Ulrich Roth, www.ulrich-roth.com via www.imago-images.de

Ein 19 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag in Leonberg unterwegs, als ihn ein Unbekannter ausrauben will und mit einem Messer attackiert. Dem 19-Jährigen gelingt es, den Täter in die Flucht zu schlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Leonberg - Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag versucht, einen 19-Jährigen in Leonberg (Kreis Böblingen) auszurauben und hat ihn dabei mit einem Messer verletzt. Dem 19-Jährigen gelang es jedoch, den offenbar berauschten Angreifer mit einem Faustschlag in die Flucht zu schlagen.

Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige gegen 0.30 Uhr zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs und ging in Richtung des Bahnhofs, als ihm der Täter entgegenkam. Dieser schien unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu stehen, da er teilweise schwankte. Außerdem machte er auf den 19-Jährigen einen aggressiven Eindruck und schien herum zu pöbeln. Allerdings konnte der 19-Jährige den Unbekannten nicht verstehen, da dieser zunächst in einer ausländischen Sprache redete.

19-Jähriger wird ins Krankenhaus gebracht

Als sich der Täter schließlich kurz vor dem 19-Jährigen befand, forderte er dessen Handy. Der junge Mann weigerte sich, daraufhin soll der Unbekannte ein Messer gezogen und ihn damit am Arm verletzt haben. Der 19-Jährige wehrte sich mit einem Faustschlag, drehte sich schließlich um und rannte in Richtung einer Schule. Anschließend erstattete er auf dem Polizeirevier Anzeige. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte den leicht verletzten 19-Jährigen in ein Krankenhaus.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: Zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und südländischer Typ. Er hat einen Kinnbart und trug zur Tatzeit eine schwarze Hose und eine Bomberjacke. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07031/13-00 zu melden.