Versuchter Mord in Mannheim: Elf Jahre Haft nach Schüssen auf Kioskbesitzer

An dem Tag, an dem ein Mann einen Kiosk in Mannheim eröffnet, wird er niedergeschossen. Das Gericht geht von einer Auftragstat aus. Doch wer gab den Auftrag?
Nach den Schüssen auf einen Kioskbetreiber in Mannheim hat das Landgericht einen 27-Jährigen zu elf Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt. Er soll demnach im Auftrag einer unbekannten Person im vergangenen Oktober versucht haben, den damals 39-Jährigen zu töten. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.