Versuchter Mord in Ingersheim: Prozess beginnt – Brandanschlag auf Haus der früheren Lebensgefährtin

Ein damals 45-Jähriger soll inen Molotowcocktail auf das Haus seiner früheren Lebensgefährtin in Großingersheim geworfen haben. Nun muss er sich wegen versuchten Mordes verantworten.
Ein 45-Jähriger ist wütend auf seine frühere Lebensgefährtin – und beschließt, diese umzubringen. In einer Nacht im Juni wirft er also einen sogenannten Molotowcocktail auf ihr Haus in Großingersheim mit der Absicht, einen Brand auszulösen. Dies ist jedenfalls der Vorwurf, dem sich besagter Mann nun ab dem 18. Dezember am Landgericht Heilbronn stellen muss. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf versuchten Mord.