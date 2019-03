3 Unbekannte wollten in Marbach in eine Drogerie einbrechen. Foto: KS-Images.de

Ein lauter Knall erschreckt am späten Montagabend die Menschen in Marbach. Offenbar wollten sich Unbekannte den Weg in eine Drogerie freisprengen. Weit sind die Täter aber nicht gekommen.

Marbach am Neckar - In der gesplitterten Scheibe klaffen Einschlagslöcher, der Eingang ist mit einem Absperrband der Polizei versehen: Am späten Montagabend haben Unbekannte versucht, in eine Drogerie in der Innenstadt von Marbach (Kreis Ludwigsburg) einzubrechen. Die Tat scheiterte jedoch, verletzt wurde keiner.

Reste eines Knallkörpers gefunden

Offenbar wollten die Täter gegen 22.45 Uhr die Glasscheibe der Eingangstür der Drogerie Müller aufsprengen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Tatort Reste eines Knallkörpers sowie Steinchen gefunden. Der Versuch, die Scheibe zu beschädigen, sei allerdings wenig erfolgreich gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Ludwigsburg.

Knall in mehreren Straßen zu hören

Dafür dürften während des versuchten Einbruchs etliche Anwohner hochgeschreckt sein: Zeugen berichteten der Polizei und Feuerwehr von einem lauten Knall, ähnlich wie ein Blitzschlag oder eine Explosion. Der Knall war in mehreren Straßen zu hören. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits verschwunden.

In der Vergangenheit ist die Drogeriefiliale offenbar schon öfter das Ziel von Einbrechern gewesen.