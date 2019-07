1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ludwigsburg - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen versucht, in ein Fotogeschäft in der Seestraße in Ludwigsburg einzubrechen, indem sie mit einem VW Golf mehrfach gegen die Schaufensterscheibe fuhren. Das Auto war zuvor wohl in Stuttgart gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hatten mehrere Anwohner kurz nach 4 Uhr morgens nahezu zeitgleich bei der Polizei angerufen und gemeldet, dass sie Krach und quietschende Reifen in der Seestraße gehört hätten. Kurze Zeit später traf die erste Streifenbesatzung in der Seestraße ein. Wie sich herausstellte, waren die Täter mit einem silbergrauen VW Golf mit Stuttgarter Kennzeichen mehrfach gegen die Schaufensterscheibe des Fotogeschäfts gefahren, die dadurch nach innen gedrückt wurde.

Der Golf müsste stark beschädigt sein

Im Anschluss flüchteten die Unbekannten vermutlich ohne Beute mit dem Auto in Richtung Schillerdurchlass. Eine Fahndung, an der auch Einsatzkräfte der benachbarten Polizeipräsidien Stuttgart, Aalen und Heilbronn sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, war erfolglos. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen am Vortag in Stuttgart gestohlenen, silbergrauen VW Golf IV handeln. Das Auto müsste nach dem versuchten Einbruch im Heckbereich beschädigt sein.

Personen, denen zur fraglichen Zeit ein solches Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit im Stadtgebiet Ludwigsburg aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-9 in Verbindung zu setzen.