1 Eine Frau soll in einem Discounter Lebensmittel gestohlen haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panthermedia/AndreyPopov

Am Montag hat die Polizei ein Frau festgenommen, die gemeinsam mit ihrem Partner versucht haben soll, Lebensmittel in einem Discounter an der Neckarstraße in Stuttgart zu stehlen.











Eine 38-jährige mutmaßliche Diebin ist am Montag in Stuttgart-Ost von Polizeibeamten festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll sie gemeinsam mit ihrem 41 Jahre alten Partner in einem Discounter an der Neckarstraße versucht haben, Ware zu stehlen.