Versuchter Diebstahl in Kirchheim/Neckar: Unbekannte wollen mehr als 100 Packungen Kaffee stehlen

1 Die Täter versuchten mit ihrer Beute den Laden zu verlassen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagnachmittag versucht, einen Einkaufswagen mit Kaffee aus einem Discounter in Kirchheim am Neckar zu schmuggeln. Dabei wurden sie jedoch gestört.











Einen ordentlichen Koffeinkick erhofften sich wohl zwei unbekannte Täter, die am Donnerstag einen Einkaufswagen voller Kaffee stehlen wollten. Gegen 17.35 Uhr versuchten die Männer einen mit 103 Packungen Kaffee beladenen Einkaufswagen aus einem Discounter in der Kreidlerstraße in Kirchheim am Neckar zu schmuggeln.