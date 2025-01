Versuchter Autodiebstahl in Rutesheim: Technik kommt Porschedieben in die Quere

1 Keyless-Go: Ein solches System hat laut Polizei den Diebstahl eines Porsches verhindert. Foto: dpa/Sina Schuldt

Ein sogenanntes „Keyless-Go-System“ hat laut Polizei in Rutesheim offenbar den Diebstahl eines Luxusautos verhindert. Die Suche nach Zeugen läuft.











Die Technik machte einem oder mehreren Unbekannten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags einen Strich durch die Rechnung. In Rutesheim stahlen sie in der Straße „Auf der Steige“ einen Porsche Cayenne. Das Fahrzeug war jedoch mit einem sogenannten „Keyless-Go-System“ ausgestattet – es kann also vom Besitzer ohne klassischen Autoschlüssel geöffnet und gefahren werden. Wie die Polizei vermutet, dürfte genau dieses System den endgültigen Diebstahl vereitelt haben. Denn nach einer Fahrt von etwa einem Kilometer blieb der Porsche einfach stehen. Der Diebstahl und die Stelle, wo das Auto liegengeblieben war, wurden am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet.